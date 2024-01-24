Сехудо назвал бойца, который даст дю Плесси более тяжёлый бой, чем Перейра и Адесанья

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо назвал, по его мнению, бойца, который представляет угрозу для действующего обладателя титула в среднем весе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Мне нравится [Джаред] Каннонье. Мы с ним преломляли хлеб и ходили к одному физиотерапевту. Каннонье не продаётся, это чертовски хороший боец. И он опаснее, чем Исраэль Адесанья и Алекс Перейра. Почему? Из-за стиля.

Этот парень умеет защищаться от тейкдаунов, умеет бить. Каннонье больше и сильнее. Он смог победить такого парня, как Шон Стрикленд, победить многих парней. Он прошёл всю дистанцию с Исраэлем Адесаньей. Стили делают бои», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.