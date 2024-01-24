О’Мэлли: мне приснился кошмар, что я подрался с Махачевым

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли рассказал забавную историю, связанную с обладателем титула в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам чертовски пугающий. У меня был кошмар, в котором мне пришлось драться с ним, и я подумал: «О, боже». Слава богу, это не было правдой, потому что я бы нокаутировал его засранца! Если честно, я проснулся и подумал: «Чёрт возьми». Я поверил, что буду драться с ним», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире на UFC 294 в октябре, Махачев остановил в первом раунде чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.

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