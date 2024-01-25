Американский тренер дал прогноз на возможный бой Кроуфорда и Цзю

Известный американский тренер Стивен Эдвардс высказался о потенциальном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и австралийцем Тимом Цзю (24-0, 17 KO).

«Если бы Кроуфорд поднялся в весе, это был бы отличный поединок. Я склоняюсь к тому, что Кроуфорд победит нокаутом в поздних раундах. Лишь особенные бойцы в истории завоёвывали титулы в лёгком и первом полусреднем весах. Это Роберто Дюран, Пернелл Уитакер, Оскар де ла Хойя, Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо. Да, ещё Шейн Мозли. Теренс Кроуфорд стал бы седьмым», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу MiiCity Boxing.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).