Камил Гаджиев — о Фрэнсисе Нганну: он может очень даже прилично смотреться в бою с Джошуа

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о бывшем чемпионе UFC в тяжёлом весе камерунце Фрэнсисе Нганну, успешно выступающем в профессиональном боксе.

Напомним, 9 марта Нганну проведёт поединок с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Знаете, есть небольшой парадокс. Нганну может очень даже прилично смотреться в бою с Джошуа стилистически. Чего я бы не сказал о возможном реванше с Фьюри. Тайсон больше игрался в этом бою, чуть не доигрался. И во втором бою он бы не оставил шансов Нганну. А с Джошуа у него может что-то получиться», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.