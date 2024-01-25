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Камил Гаджиев — о Фрэнсисе Нганну: он может очень даже прилично смотреться в бою с Джошуа

Камил Гаджиев — о Фрэнсисе Нганну: он может очень даже прилично смотреться в бою с Джошуа
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о бывшем чемпионе UFC в тяжёлом весе камерунце Фрэнсисе Нганну, успешно выступающем в профессиональном боксе.

Напомним, 9 марта Нганну проведёт поединок с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO).

«Знаете, есть небольшой парадокс. Нганну может очень даже прилично смотреться в бою с Джошуа стилистически. Чего я бы не сказал о возможном реванше с Фьюри. Тайсон больше игрался в этом бою, чуть не доигрался. И во втором бою он бы не оставил шансов Нганну. А с Джошуа у него может что-то получиться», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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