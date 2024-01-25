Камил Гаджиев дал прогноз на поединок Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном боксёрском поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между соотечественниками Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Интересный бой. Я когда три года назад предположил, что они подерутся, даже тогда считал, что это практически невозможно. Для нашей аудитории это очень интересно. Два россиянина в бою за звание абсолютного чемпиона, это дорогого стоит.

Сложно сказать. Как будто бы и Бивол, и Бетербиев – совершенные боксёры. Кажется, что Артур более тяжёлый. Наверное, небольшое преимущество я отдал бы ему. Но незначительное», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.