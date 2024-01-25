Пётр Ян провёл спарринг с Алексом Волкановски перед боем с Ядонг Сонгом

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян продолжает подготовку к поединку с китайцем Ядонг Сонгом, который пройдёт на турнире UFC 299 в ночь на 10 марта мск.

В Сети появилось видео, на котором Пётр Ян проводит боксёрский спарринг с чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории австралийцем Александром Волкановски.

Всего на счету 30-летнего Петра Яна 21 поединок в смешанных единоборствах, он одержал 16 побед и потерпел пять поражений. Россиянин дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2018 году. В последнем бою Ян проиграл спортсмену из Грузии Мерабу Двалишвили. То поражение стало для российского бойца третьим подряд.