Бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева пройдёт 1 июня в Эр-Рияде

Известный журналист и инсайдер Майкл Бенсон поделился подробностями о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Поединок Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, как сообщается, запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия», — написал Бенсон на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля.

Напомним, Дмитрий Бивол выиграл все 22 поединка, которые провёл в боксе. У Артура Бетербиева также идеальный рекорд — 20-0.

Ранее известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о бое между Биволом и Бетербиевым.