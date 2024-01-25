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Александр Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC

Александр Емельяненко подписал контракт с промоушеном Ural FC
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором сообщил о том, что он подписал контракт с промоушеном Ural FC.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с блогером Евгением Ершовым. Поединок проходил в мае прошлого года. Противостояние закончилось досрочной победой Емельяненко – победу он добыл болевым приёмом. В настоящий момент Александру 42 года.

Ранее стало известно о том, что Александр Емельяненко успешно прошёл курс реабилитации в Ингушетии. Он полностью восстановился и планирует вернуться к боям. По сведениям СМИ, свой следующий поединок россиянин может провести с соотечественником Вячеславом Дациком в феврале.

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