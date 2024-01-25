«Сколько слёз ему ещё предстоит оставить». Александр Волков показал фото с сыном

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с сыном.

«На моём пути в единоборствах следующим по важности этапом после чёрного пояса, является первый страйп на белом поясе моего сына. Удивительно, что я так рад этому событию, учитывая сколько боли, пота и слёз ему ещё предстоит оставить на ковре», — написал Александр.

Фото: Из личного архива Александра Волкова

Напомним, в последнем поединке, проходившем в ночь с 9 на 10 сентября прошлого года в Сиднее (Австралия), Александр встречался с местным бойцом Таем Туивасой. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом. До этого Волков победил представителя Молдавии Александра Романова нокаутом в первом раунде.