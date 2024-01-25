Тимоти Брэдли указал, за счёт чего Нганну может победить Джошуа

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Тимоти Брэдли высказался о предстоящем поединке между франко-камерунским бойцом смешанных единоборств (ММА) Фрэнсисом Нганну и британским боксёром Энтони Джошуа. Противостояние пройдёт по правилам бокса в марте этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Думаю, Джошуа серьёзно отнесётся к этому бою и покажет миру, что нужно делать, чтобы отправить такого парня в нокаут. Но я даю Нганну шанс панчера. В арсенале Нганну есть хук левой, и это единственное, что меня пугает. Если он ударит Джошуа этим хуком, то нанесёт ему огромный урон, и это единственная пугающая часть этого боя.

Но я обращусь к Джошуа – иди туда и сделай то, что должен. Покажи этим парням из UFC и ММА, на что способен», — сказал Брэдли на канале ProBox TV в YouTube.