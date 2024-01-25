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«Становлюсь сильнее». Мераб Двалишвили показал нынешнюю физическую форму

«Становлюсь сильнее». Мераб Двалишвили показал нынешнюю физическую форму
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Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили выступающий в легчайшем весе UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с фанатами свежими фотографиями.

«Становлюсь сильнее», — подписал снимки Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Напомним, в настоящий момент Двалишвили продолжает подготовку к поединку с американцем Генри Сехудо. Их бой пройдёт на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. В настоящий момент Мераб и Генри занимают второе и третье место в рейтинге UFC легчайшего дивизиона. Обладателем титула в этом весе является представитель США Шон О'Мэлли.

В последнем бою Двалишвили единогласным решением судей победил россиянина Петра Яна.

Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната:

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