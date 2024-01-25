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«Готовлюсь в поте лица». Иван Штырков высказался о предстоящем бое с Вагабовым

«Готовлюсь в поте лица». Иван Штырков высказался о предстоящем бое с Вагабовым
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Известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о предстоящем поединке со своим соотечественником Вагабом Вагабовым. Их бой состоится 24 февраля в Тюмени и станет главным событием турнира RCC 18. Противостояние пройдёт по правилам кикбоксинга.

«Соперник серьёзный. Тренировки начались, готовлюсь в поте лица. Это уже не первый мой опыт в этой дисциплине [кикбоксинге], но ваша поддержка для меня всё равно важна», — написал Штырков на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что поединок Штыркова и Вагабова пройдёт по формуле из трёх раунда по три минуты. Спортсмены сразятся в весовой категории до 100 кг.

Камил Гаджиев — о поединках Минеева со Штырковым и Исмаиловым:

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