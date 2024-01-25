Артур Бетербиев раскрыл, по чьей вине не состоялся его бой с Усиком

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев высказался о несостоявшемся поединке с украинцем Александром Усиком.

«Это тему никто не раскручивал. Я когда подписал контракт с Top Rank, также шли переговоры с английским промоутером Эдди Хирном. Как раз Усик стал абсолютным чемпионом. Вроде контракт был примерно одинаковый по условиям. Я сказал своим менеджерам, чтобы они сделали предложение Хирну – если он мне даст в течение года бой за звание абсолютного чемпиона в первом тяжёлом весе с Усиком, то я иду с ним. У Хирна даже был немного хуже контракт, но я сказал, что иду с ним. Неделя-две недели. Короче, они промолчали. Они сто процентов передали [предложение] команде Усика. Но они не афишировали это. Почему? Они же отказались. Не будут же они говорить, что отказались от парня, который меньше на 10 кг. Поэтому у меня совесть чиста. Я действительно хотел этот бой», – сказал Бетербиев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.