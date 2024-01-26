Бетербиев раскрыл, что ему сказал Рамзан Кадыров в самом начале его карьеры

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о главе Чеченской Республики Рамзане Кадырове. По словам Бетербиева, Кадыров сыграл большую роль на заре его карьеры в боксе и поспособствовал его профессиональному становлению в этом виде спорта.

«Есть люди, которые, в жизни ключевую роль сыграли. В спорте. В то время, когда я был ещё в любителях, он реально большую роль сыграл в становлении меня боксёром. Когда мне нужна была поддержка и помощь, он сыграл большую роль. И я всегда говорю, что все победы, которые я одержал, большая часть в этих победах принадлежит Рамзану Ахматовичу. Я искренне это говорю, потому что знаю, что он для меня сделал. И он знает, что сделал для меня.

Он мне правильно сказал: «Артур, я помогу тебе финансово, морально, везде. Но в ринге ты должен боксировать». Я считаю, что это очень правильные слова. Я ему всегда благодарен. Как можно не быть благодарным, когда человек вложил в тебя все, что можно», — сказал Бетербиев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

В последнем поединке, который проходил в 14 января в Монреале (Канада) Артур встречался с британцем Каллумом Смитом и победил его нокаутом в седьмом раунде.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?