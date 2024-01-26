Президент WBC отреагировал на новость о бое Бивола и Бетербиева

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал недавние инсайды о поединке между двумя российскими непобеждёнными боксёрами – чемпионом WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

«У WBC идёт процесс в совете управляющих, поэтому в настоящий момент я не могу ничего комментировать. Сначала нужно дождаться, пока мы завершим нашу внутреннюю работу. Может ли пройти голосование по этому вопросу? Извините, ничего не могу сказать. Это важная и деликатная тема, которую мне нужно держать под контролем. Хотел бы я увидеть этот бой? Мне нравится смотреть все бои, а в этом бою есть отличные спортивные составляющие», — приводит слова Сулеймана ProBox TV.

Ранее журналист Майкл Бенсон сообщил, что бой может пройти 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.