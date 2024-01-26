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Источник: в WBO отказались санкционировать бой между Тимом Цзю и Китом Турманом

Источник: в WBO отказались санкционировать бой между Тимом Цзю и Китом Турманом
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Поединок между австралийским боксёром с русскими корнями, действующим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимфеем Цзю и американцем Китом Турманом не будет иметь титульный статус по версии WBO. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист ESPN Майкл Коппинджер.

«Источники сообщили ESPN, что бой между Тимом Цзю и Китом Турманом состоится в промежуточном весе до 155 фунтов [70,3 кг], после того, как WBO отказалась санкционировать его как титульный в первом среднем весе. Турман выступает в полусредней весовой категории, но на Олимпийских отборочных соревнованиях он бился в весе 152 фунта», — написал Коппинджер.

Ранее сообщалось, что бой между Цзю и Турманом может состояться 30 марта в Лас-Вегасе (США).

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