Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Пухлые щёки». Чемпион UFC Джон Джонс раскрыл свой актуальный вес

«Пухлые щёки». Чемпион UFC Джон Джонс раскрыл свой актуальный вес
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс (США) разместил новый посту себя в социальных сетях, где рассказал забавную историю, которая с ним недавно произошла.

«Только что продлил водительские права, сфотографировался и сразу заметил пухлые щёки. Женщина спросила, сколько я вешу. Я сказал, что 270 [фунтов] (около 122 кг. – Прим. «Чемпионата»). Женщина позади меня сказала: «Ну, по крайней мере, ты хорошо с этим справляешься», — написал Джонс.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс успешно перенёс операцию:

Материалы по теме
Аспиналл назвал подлинную причину, почему Джонс хочет бой с Миочичем, а не с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android