Артур Бетербиев ответил на вопрос по поводу завершения карьеры

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев признался, что на данном этапе не думает о возможности в скором времени завершить профессиональную карьеру. По словам Артура, сейчас он чувствует себя хорошо.

«На данном этапе я чувствую себя хорошо, получаю наслаждение от того, что делаю, от бокса, тренировок, боёв. Нет такого, что я устал от этого. На этом этапе пока так.

Как я пойму, что пришло время заканчивать? Мне ещё надо стать хорошим боксёром, мне рано заканчивать. Думаю, ещё поработаю.

Что для меня значит быть хорошим боксёром? Может, я слишком самокритичен. Пока не чувствую, что стал хорошим боксёром. Чувствую, что ещё могу поднажать, улучшить что-то в боксе», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».