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Артур Бетербиев объяснил свои 20 нокаутов в 20 боях

Артур Бетербиев объяснил свои 20 нокаутов в 20 боях
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев ответил на вопрос по поводу своей статистике на профессиональном ринге. Артур принял участие в 20 поединках, в каждом из которых побеждал нокаутом. По словам Бетербиева, ему просто повезло.

«Значат ли для меня что-то 20 побед нокаутом? Я всегда говорю, что так повезло мне, так получилось. Повезло – неудачный термин для этого? Значит, моим соперникам не повезло. У меня под словом «повезло» и тренировки, и вся работа, которая делается в этом направлении. В любом случае, думаю, что повезло (улыбается)», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».

Ранее российский боксёр ответил на вопрос по поводу завершения профессиональной карьеры.

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