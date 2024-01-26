Бетербиев: поменялось ли ко мне отношение со стороны канадцев? Не замечаю

Непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев признался, что не заметил к себе изменения со стороны канадцев. Отметим, что, помимо паспорта Российской Федерации, у Бетербиева есть гражданство Канады.

«Поменялось ли ко мне отношение со стороны канадцев и партнёров по спарингам? Я сейчас настолько увлечён тренировками, что не замечаю эти моменты. Зал, домой, зал, домой. Поэтому, может, и не заметил эти моменты», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».

Напомним, в последнем бою, который состоялся в 14 января в Монреале (Канада) Бетербиев встречался с представителем Великобритании Каллумом Смитом. Поединок завершился победой Артура нокаутом в седьмом раунде. На счету россиянина 20 побед в 20 боях (все – нокаутом).