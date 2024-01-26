Бетербиев: бой с Биволом самый важный на сегодняшний день

Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев признался, что поединок с соотечественником, чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом самый важный для него на данный момент. Отметим, что Бивол также является непобеждённым боксёром (22 боя – 22 победы). Ранее сообщалось, что они могут сразиться этим летом.

«Ближайшая цель? Бой с Биволом? Если всё срастётся, это, конечно, самый важный и актуальный бой на сегодняшний день. Бой за абсолютного чемпиона. Развязка будет кровавой? В любом случае на кону будут стоять четыре пояса, каждая сторона будет заинтересована в победе, это не секрет. Посмотрим, что и у кого получится», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».