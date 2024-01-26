Анкалаев жёстко ответил Джамалу Хиллу после его резких слов в свой адрес

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, прокомментировал недавние слова экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джамала Хилла в свой адрес. Ранее Хилл, помимо прочего, заявлял, что никому не интересно смотреть на бои с участием Анкалаева, а также, что Магомед действует не очень умно.

«Моя логика заключается в том, что ты травмированный и жирный. И если ты не готов к тому, чтобы в мае драться с чемпионом, я стану здоровым чемпионом, а после буду готов, когда ты наконец позвонишь», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера.