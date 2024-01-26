Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анкалаев жёстко ответил Джамалу Хиллу после его резких слов в свой адрес

Анкалаев жёстко ответил Джамалу Хиллу после его резких слов в свой адрес
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, прокомментировал недавние слова экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джамала Хилла в свой адрес. Ранее Хилл, помимо прочего, заявлял, что никому не интересно смотреть на бои с участием Анкалаева, а также, что Магомед действует не очень умно.

«Моя логика заключается в том, что ты травмированный и жирный. И если ты не готов к тому, чтобы в мае драться с чемпионом, я стану здоровым чемпионом, а после буду готов, когда ты наконец позвонишь», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера.

Материалы по теме
Хилл — Анкалаеву: никому не интересно смотреть на твои бои
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android