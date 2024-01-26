Имеющий паспорт РФ и Канады Бетербиев дал категоричный ответ о своей ассоциации

Непобеждённый боксёр, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев, имеющий российский и канадский паспорт, дал понять, что чувствует себя россиянином.

«Что для меня значит канадский паспорт? В момент, когда пришло время получать его и эта вся ситуация закрутилась, мне просто сказали, что меня блокируют полностью. Даже если бы я получил его, не выставил его как гражданство. Момент пришёл, где мне надо было или продолжать, или освобождать титулы. Мне на самом деле очень повезло, что у меня была возможность показать другой паспорт.

Кем я себя ассоциирую? Когда я после боя еду в Канаду, меня никто не встречает в аэропорту. Когда приезжаю в Россию – иначе. Уже понятно, кем я себя ассоциирую. Провокаторов, которые что-то говорят, я, конечно, не смогу заставить замолчать, но в любом случае ситуация такая, что я по юношам, молодёжи, взрослым представлял сборную России, на двух Олимпиадах выступал. Кем я могу ассоциировать себя?» – сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».

В общей сложности на счету Артура 20 боёв, в каждом из которых он побеждал.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?