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Боксёр из тренировочного лагеря Усика рассказал о его подготовке к бою с Фьюри

Боксёр из тренировочного лагеря Усика рассказал о его подготовке к бою с Фьюри
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Польский боксёр, экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Мариуш Вах поделился высказался о подготовке украинского чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика к бою с обладателем титула WBC Тайсона Фьюри (Великобритания). Мариуш входит в тренировочный лагерь Александра. По словам поляка, Уиск будет готов на 150%.

«Для меня лично этот лагерь с Усиком ничем не отличается от предыдущего, когда я помогал ему в подготовке к поединку с Дюбуа. Я делаю свою работу как можно лучше, чтобы максимально помочь Александру.
Команда украинца относится ко мне очень хорошо, они профессионально организовали тренировочный лагерь, поэтому всё здорово. Александр, как мне кажется, стал ещё лучше как боксёр, ведь он знает уровень соперника, с которым ему придется встретиться. Уверен, что Усик будет на 150% готов к бою с Фьюри, и 17 февраля покажет, что завоевать все пояса — это результат тяжёлого труда, а не удачи», – приводятся слова Ваха в телеграм-канале LuckyPunch.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри пройдёт 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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