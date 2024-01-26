Бетербиев анонсировал новость о бое с Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев ответил на вопрос по поводу статуса его ожидаемого поединка с соотечественником Дмитрием Биволом – чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе. Оба боксёра являются непобеждёнными. Ранее сообщалось, что в ринге они могут встретиться летом этого года. По словам Артура, в скором времени последуют новости об этом событии.

«Какой сейчас статус в истории с боем с Биволом? Сейчас уже более конкретные разговоры идут. Их сторона тоже дала согласие. В ближайшее время будут новости по дате и месту проведения. Мне дали две недели отдыха, одна прошла, уже хочу тренироваться. Скучно мне без тренировок», – сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».