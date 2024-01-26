Артур Бетербиев прояснил отношение к структуре профессионального бокса

Непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев поделился мнением о структуре профессионального бокса, где власть принадлежит четырём основным федерациям – Всемирному боксёрскому совету (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

«Пока что, как я знаю, основные только четыре версии. Другие, по-моему, не очень официальные. Я думаю, это плюс, когда версий много и возможностей завоевать один из этих титулов больше. Это плюс и для боксёров, и для организаций. Мне кажется, это хорошо», — сказал Бетербиев в эфире «Россия 24».

Отметим, что Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг).