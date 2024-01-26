«Моя фамилия станет синонимом чемпиона мира». Топурия потроллил Волкановски в соцсетях

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Непобеждённый испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором потроллил своего соперника по титульному бою на предстоящем UFC 298 австралийца Александра Волкановски.

Топурия выложил фотографию, на которой голова соперника присоединена к туловищу ребёнка, а Илия смотрит на него сверху вниз.

«Через четыре недели фамилия Топурия будет синонимом чемпиона мира. Хотя для нас победа всегда была единственной целью», — написал Топурия.

Фото: Соцсети Илии Топурии

Напомним, поединок за звание чемпиона UFC в полулёгком весе состоится 17 февраля в Анахайме (США) на UFC 298.

23 января Илия Топурия поднялся на третье место в рейтинге полулёгкой весовой категории UFC. Профессиональный рекорд представителя Испании в смешанных единоборствах составляет 14-0.