«Такова моя реальность». Кормье ответил Джону Джонсу, назвавшему его «кусакой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на слова чемпиона организации в тяжёлой весовой категории Джона Джонса, который ранее назвал его «кусакой».

Напомним, ранее Кормье заявил, что готов был укусить Джонса на пресс-конференции перед их боем в 2014 году, на которой бойцы подрались.

«Я никогда не говорил, что он плохой боец. Я имел в виду, что, вероятно, так было в тот момент. А потом он реагирует таким образом, будто я «кусака». Я не «кусака». Со мной всё нормально. У меня нет проблем. Я тот, кто говорит «Хорошо, ты выиграл бой», потому что я не думаю, что он был единственным на стероидах из тех, с кем я дрался. Не верю в это. Я думаю, в моей карьере было много парней, употреблявших стероиды, из тех, с кем я дрался. Я просто не смог его победить, у меня не получилось одержать победу. Вне зависимости от того, чем он занимался, я не смог побить его. Такова моя реальность, и у меня нет проблем с ней», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.