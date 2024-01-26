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Гэтжи: был уверен, что получу бой с Махачевым

Гэтжи: был уверен, что получу бой с Махачевым
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Двукратный претендент на титул UFC американец Джастин Гэтжи высказался о вероятности провести бой с российским чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«В UFC ты никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Я был уверен, что получу бой с Махачевым – после анонса поединка между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой мне стало очевидно, что Исламу просто не с кем драться.

Он и сам писал в соцсетях, что хочет сразиться со мной. Так что я понятия не имею, что происходит. Возможно, он получил травму. Видимо, он не будет драться до июня или июля», – сказал Гэтжи на YouTube-канале Кевина Айоле.

Ближайшим соперником Гэтжи станет его соотечественник Макс Холлоуэй. Их бой в лёгком дивизионе (до 70 кг) пройдёт 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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