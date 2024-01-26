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Джессика Андраде и Марина Родригес проведут бой на UFC 300 в Лас-Вегасе

Джессика Андраде и Марина Родригес проведут бой на UFC 300 в Лас-Вегасе
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Бразильские бойцы смешанных единоборств Джессика Андраде (25–12) и Марина Родригес (17-3-2) проведут поединок в минимальном весе на турнире UFC 300, который пройдёт 14 апреля в Лас-Вегасе.

Напомним, в своём последнем бою на UFC 295 в Нью-Йорке 32-летняя Андраде одержала победу техническим нокаутом над американкой Маккензи Дерн. По итогам выступления бразильская спортсменка получила бонус к гонорару.

Последний бой 36-летней Родригес состоялся на UFC Fight Night в Лас-Вегасе 23 сентября, где она также техническим нокаутом победила представительницу США Мишель Уотерсон.

Ранее Андраде попала в топ-10 самых тестируемых на допинг-пробы бойцов UFC по итогам 2023 года, разделив седьмое место с Марлоном Верой.

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