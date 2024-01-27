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«Не думаю, что я дрался с монстром». Каллум Смит — о Бетербиеве

«Не думаю, что я дрался с монстром». Каллум Смит — о Бетербиеве
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Британский экс-чемпион мира Каллум Смит заявил, что не собирается завершать карьеру после недавнего поражения от непобеждённого российского боксёра Артура Бетербиева, а также поделился мыслями касаемо своего возможного боя с соотечественником Энтони Ярдом.

«Я не думаю, что я дрался с монстром. Я не вижу в нём монстра, как люди привыкли о нём думать.

Мне нужен хороший бой чтобы получить мотивацию. Я не ухожу. Поединок с Энтони Ярдом — это тот бой, который меня мотивирует. На данный момент будут разыграны четыре титула.

Я думаю, Бивол и Бетербиев будут драться за звание абсолютного чемпиона в июне. Пока не кажется, что я буду следующим соперником победителя. Моя цель — стать чемпионом мира в двух категориях. Буду ли я счастлив завершить карьеру не добившись этого? Нет», — сказал Смит в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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