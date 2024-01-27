Тренер Бетербиева оценил шансы Бенавидеса в бою с Артуром

Джон Скалли, один из тренеров чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории Артура Бетербиева, высказался о возможном поединке россиянина с американским суперсредневесом Дэвидом Бенавидесом. Специалист считает, что Бенавидес не станет проблемой для Бетербиева. Кроме того, по словам Джона, Дэвид является достаточно удобным соперником для Артура.

«Я не считаю Бенавидеса тяжёлым соперником для Артура. Честно говоря, я думаю, он, наоборот, удобен для Артура. Если бы можно было сказать, кому не следует драться с Артуром Бетербиевым, то это был бы он. Я не думаю, что этот стиль, основанный на силовом превосходстве и наборе оборотов по ходу боя, сработает с Артуром», – заявил Скалли в интервью FightHype.

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе непобеждённый американец Дэвид Бенавидес выиграл во всех 27 боях в своей карьере. Что касается Артура Бетербиева, то он также победил во всех своих поединках – у него 20 выигрышей, причём все нокаутом.