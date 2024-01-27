Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бетербиева оценил шансы Бенавидеса в бою с Артуром

Тренер Бетербиева оценил шансы Бенавидеса в бою с Артуром
Аудио-версия:
Комментарии

Джон Скалли, один из тренеров чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории Артура Бетербиева, высказался о возможном поединке россиянина с американским суперсредневесом Дэвидом Бенавидесом. Специалист считает, что Бенавидес не станет проблемой для Бетербиева. Кроме того, по словам Джона, Дэвид является достаточно удобным соперником для Артура.

«Я не считаю Бенавидеса тяжёлым соперником для Артура. Честно говоря, я думаю, он, наоборот, удобен для Артура. Если бы можно было сказать, кому не следует драться с Артуром Бетербиевым, то это был бы он. Я не думаю, что этот стиль, основанный на силовом превосходстве и наборе оборотов по ходу боя, сработает с Артуром», – заявил Скалли в интервью FightHype.

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе непобеждённый американец Дэвид Бенавидес выиграл во всех 27 боях в своей карьере. Что касается Артура Бетербиева, то он также победил во всех своих поединках – у него 20 выигрышей, причём все нокаутом.

Материалы по теме
Сила или ловкость? Бой Бетербиев — Бивол навсегда войдёт в историю бокса
Сила или ловкость? Бой Бетербиев — Бивол навсегда войдёт в историю бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android