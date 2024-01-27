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Гэтжи: Холлоуэй — один из лучших бойцов в UFC

Гэтжи: Холлоуэй — один из лучших бойцов в UFC
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Двукратный претендент на звание чемпиона UFC американец Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке со своим соотечественником Максом Холлоуэем за титул BMF.

«Макс – один из лучших бойцов в UFC, он очень неуклюжий, но не в плохом смысле. Корявость может быть твоим союзником, Шон Стрикленд и многие парни добиваются успеха благодаря ей. Они двигаются не так, как другие бойцы. Макс выбирает углы, он очень высокий для полулегковеса, большой рост и его способность прессинговать и наносить ответные контратаки просто невероятна. В плане опыта ему тоже нет равных», – сказал Гэтжи в интервью журналисту Кевину Айоле.

Бой Гэтжи — Холлоуэй пройдёт 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

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