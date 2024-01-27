Кормье назвал самого опасного соперника для Перейры. Им оказался россиянин

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился мыслями касательно самого сложного соперника для обладателя титула UFC в полутяжёлой весовой категории Алекса Перейры. Американский эксперт полагает, что наиболее опасным оппонентом для бразильца станет россиянин Магомед Анкалаев.

«Перейра сказал, что хочет драться с Джамалом Хиллом. Он не хочет боя с Анкалаевым. И это правильно. Если подумать, то Магомед кажется самым опасным соперником для Перейры. Он мог бы перевести бразильца на землю», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, 14 января на турнире UFC Fight Night 234 Магомед Анкалаев во втором раунде нокаутировал бразильского бойца Джонни Уокера. После этого россиянин бросил вызов чемпиону UFC в полутяжёлой весовой категории Алексу Перейре. Но бразилец отказался от боя. Он дал понять, что собирается разделить октагон с американцем Джамалом Хиллом.