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Джаред Каннонье раскрыл план на возможный поединок с Хамзатом Чимаевым

Джаред Каннонье раскрыл план на возможный поединок с Хамзатом Чимаевым
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Бывший претендент на звание чемпиона UFC в средней весовой категории американец Джаред Каннонье рассказал, как он собирается действовать в потенциальном поединке с непобеждённым арабо-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Если и когда мы всё-таки сразимся, он может пойти за тейкдауном. Но ему определённо придётся потрудиться, чтобы добиться этого тейкдауна. Это будет нелегко, но если он всё же сделает перевод, ему будет трудно удержать меня, и если он способен удержать меня, то это потому, что он не бьёт меня. Моя цель — не позволить ему попасть в эту борцовскую среду. Я действительно хорошо нейтрализую сильные стороны парней, где бы ни проходил бой», – приводит слова Каннонье Sportkeeda.

Ранее Джаред Каннонье изъявил желание провести поединок с Хамзатом Чимаевым.

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