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Тренер Арнольда Аллена обвинил судью в поражении от Мовсара Евлоева

Тренер Арнольда Аллена обвинил судью в поражении от Мовсара Евлоева
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Фирас Захаби, тренер британского бойца полулёгкого дивизиона UFC Арнольда Аллена, высказался о поражении своего подшефного от непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева.

«Думаю, Арнольд провёл отличный бой, он выглядел прекрасно. Я думаю, эти удары коленями были абсолютно разрешёнными. А ещё Мовсару давали слишком долгий перерыв, когда доктор заходил в клетку.

Они остановили бой, выписали нам строгое предупреждение. Дали Мовсару долгий перерыв. Конечно, Арнольд всё равно выиграл третий раунд, но он мог бы финишировать Евлоева. А ещё после остановки бой возобновился не с той же позиции. Мы начали в стойке, что фактически сняло Евлоева с крючка», — сказал Захаби в интервью Tristar.

Напомним, бой Аллена и Евлоева состоялся 21 января в Торонто (Канада) на турнире UFC 297. Он завершился победой Мовсара единогласным решением судей.

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