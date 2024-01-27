Дамир Исмагулов подписал контракт с лигой «Наше Дело»

Бывший боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дамир Исмагулов (24-3) подписал контракт с российской лигой «Наше Дело». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Казахстанец выступит на турнире «Наше Дело 82», который состоится в марте.

Дамиру Исмагулову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в декабре 2018-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету казахстанца пять побед и два поражения в престижнейшей лиге мира. В своём последнем бою, состоявшемся в июле на UFC on ESPN 48, Исмагулов единогласным решением проиграл американцу Гранту Доусону. Шестью месяцами ранее он уступил россиянину Арману Царукяну на UFC Fight Night 216.