Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дамир Исмагулов подписал контракт с лигой «Наше Дело»

Дамир Исмагулов подписал контракт с лигой «Наше Дело»
Комментарии

Бывший боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Дамир Исмагулов (24-3) подписал контракт с российской лигой «Наше Дело». Об этом сообщила пресс-служба организации.

Казахстанец выступит на турнире «Наше Дело 82», который состоится в марте.

Дамиру Исмагулову 32 года. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в декабре 2018-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету казахстанца пять побед и два поражения в престижнейшей лиге мира. В своём последнем бою, состоявшемся в июле на UFC on ESPN 48, Исмагулов единогласным решением проиграл американцу Гранту Доусону. Шестью месяцами ранее он уступил россиянину Арману Царукяну на UFC Fight Night 216.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android