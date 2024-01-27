Фото: Манель Капе провёл тренировку с Умаром Нурмагомедовым

Португальский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Манель Капе (17-6) провёл совместную тренировку с непобеждённым российский бойцом легчайшего дивизиона (до 61 кг) Умаром Нурмагомедовым.

«Отличный спарринг с моим младшим братом Умаром Нурмагомедовым», — написал Капе в социальных сетях.

Фото: из личного архива Манеля Капе

Фото: из личного архива Манеля Капе

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира четыре победы и ни одного поражения.

5 августа Нурмагомедов должен был провести поединок с тогдашним четвёртым номером дивизиона, американцем Кори Сэндхагеном, однако отказался от выступления из-за травмы плеча.

Ранее Нурмагомедов назвал своих желаемых соперников.