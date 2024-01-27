«Мечтал об этом моменте с детства». Тим Цзю отреагировал на анонс боя с Турманом

Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю (24-0, 17 KO) прокомментировал организацию поединка с американцем Китом Турманом (30-1, 22 KO), который состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США)

«30 марта я сражусь с Китом Турманом. Большое событие в моей карьере. Я мечтал об этом моменте с детства, и, наконец, я в городе, где всегда хотел драться. Это захват власти. Большая мечта, ставшая реальностью», — сказал Цзю в социальных сетях.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру. В июле 2019 американец Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.