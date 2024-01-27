Хирн: не думаю, что Турман достоин боя с Цзю

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал организацию поединка между Тимом Цзю и Китом Турманом, который состоится в ночь с 30 на 31 марта в Лас-Вегасе (США).

«В PPV-шоу должно быть главное событие, и Тим Цзю, который мне нравится, против Турмана… это не то, что нужно. Я бы хотел увидеть ещё какой-нибудь поединок. Сомневаюсь, что Кит, а он не дрался больше двух лет, достоин боя с чемпионом мира», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Киту Турману 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в июле 2013-го сразился за временный титул WBA в полусреднем весе, после чего был повышен до статуса регулярного чемпиона.

В марте 2017 года Турман объединил титулы WBA и WBC, победив раздельным решением соотечественника Дэнни Гарсию, после чего приостановил карьеру. В июле 2019 американец Турман потерпел первое и единственное поражение в карьере, уступив по очкам легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.