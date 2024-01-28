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Сехудо заявил, что завершит карьеру в случае поражения от Двалишвили

Сехудо заявил, что завершит карьеру в случае поражения от Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо заявил, что завершит бойцовскую карьеру в случае поражения от грузина Мераба Двалишвили, поединок с которым состоится 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Двалишвили – первый претендент. Я не думал, что проиграю Алджамейну, и если мне придётся снова сделать шаг назад по карьерной лестнице, я, вероятно, закончу. Спорт тяжёл, чуваки. Тренировочные лагеря, рождение двух детей… Всё или ничего», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 288, Сехудо уступил раздельным решением соотечественнику Алджамейну Стерлингу. Двалишвили на UFC Fight Night 221 в марте победил единогласным решением россиянина Петра Яна.

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