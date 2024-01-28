Хайме Мунгия одержал досрочную победу над Джоном Райдером

В ночь с 27 на 28 января на арене Footprint Center в Финиксе (США) прошёл громкий боксёрский турнир. В главном событии вечера ринг разделили непобеждённый Хайме Мунгия (42-0, 33 KO) и Джон Райдер (32-6, 18 KO). На кону в данном противостоянии стоял титул чемпиона по версии WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Мунгия одержал победу нокаутом в девятом раунде. Отметим, что в самом начале этого отрезка Райдер пропустил мощный удар справа и оказался на канвасе. Джон смог подняться, но через несколько секунд Мунгия вновь уронил соперника. Райдер встал и не сей раз, однако его угол остановил поединок.

В соглавном событии турнира сошлись Оскар Колласо (8-0, 6 KO) и Рейнерис Гутьеррес (10-1, 2 KO). На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе (до 47,6 кг). Бой завершился победой Колласо нокаутом в третьем раунде.