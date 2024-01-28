Гэтжи дал неожиданный прогноз на бой между Порье и Сен-Дени

Обладатель титула BMF американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего соотечественника Дастина Порье с французом Бенуа Сен-Дени.

«MMA – это невероятный вид спорта. Я думаю, что удача и случай – это важные факторы. Абсолютно уверен, что Бенуа может победить Дастина. У него достаточно мастерства. Эта ситуация напоминает мой бой с Рафаэлем Физиевым. Молодой претендент, который полон уверенности и голоден до побед.

Дастин Порье знает, насколько такие парни непредсказуемы. Борьба – это опасная игра, в которой есть элемент случайности. Бенуа не пришёл из ниоткуда, но он только начинает заявлять о себе в больших боях. Мне нравится, что он вызвал меня. Мне кажется, что Порье – идеальный соперник для него. Это тот, кого он должен преодолеть», – сказал Гэтжи в интервью журналисту Кевину Йолу.

Напомним, бой Порье с Сен-Дени станет соглавным событием турнира UFC 299, который состоится 10 марта.