Стал известен следующий соперник Бенеила Дариуша

Новозеландский боец смешанных единоборств Дэн Хукер, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, сообщил, что он проведёт свой следующий поединок против американца Бенеила Дариуша. По словам Хукера, их бой с Дариушем состоится летом.

«Я буду драться с Дариушем в июне. UFC хочет вернуться в Австралию, и было бы здорово провести бой дома. Бенеил выше меня в рейтинге и потерпел пару поражений. Дариуш сказал, что хочет посмотреть, сможет ли он выступать на том же уровне, что и раньше. Я могу проверить тебя, брат», – заявил Хукер на своём YouTube-канале.

Напомним, профессиональный рекорд Бенеила Дариуша в смешанных единоборствах составляет 22-1-6. Что касается Дэна Хукера, то он выиграл в 23 поединках, потерпев 12 поражений.