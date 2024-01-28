Энди Ли назвал фаворита в бою между Усиком и Фьюри

Ирландский боксёр Энди Ли поделился ожиданиями от предстоящего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Ли полагает, что Цыганский король имеет больше шансов на победу в данном противостоянии.

«Фьюри нокаутирует Усика? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что это неуважительно по отношению к Усику как к чемпиону мира. Я думаю, это будет битва на века. Для обоих это будет непростой бой. Они оба имеют шансы на победу. Но у Фьюри этих шансов всё же больше», — заявил Ли в интервью Boxing Social.

Напомним, бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Ранее китайский боксёр Чжан Чжилэй высказался о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.