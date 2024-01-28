В RCC показали актуальную форму Петра Яна

Пресс-служба российского промоушена RCC опубликовала фотографию с актуальной формой бывшего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории бойца клуба «Архангел Михаил» Петра Яна.

Фото: RCC

«Боец клуба «Архангел Михаил» набирает ход в Таиланде. Совсем скоро мы увидим возвращение No Mercy в октагон», – говорится в сообщении пресс-службы RCC.

Напомним, в настоящий момент Ян проводит подготовку к бою с Ядонг Сонгом. Поединок пройдёт на турнире UFC 299 в ночь на 10 марта мск.

Всего россиянин выступил в 21 поединке в смешанных единоборствах, в которых добыл 16 побед и потерпел пять поражений. В последнем бою Ян проиграл спортсмену из Грузии Мерабу Двалишвили. То поражение стало для российского бойца третьим подряд.