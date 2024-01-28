Нганну предсказал победителя в бою между Усиком и Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну высказался о предстоящем поединке между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Хищник дал понять, что он считает фаворитом Цыганского короля, которому он проиграл в октябре 2023 года раздельным решением судей в своём дебютном поединке по правилам бокса.

«Если говорить объективно, то я ставлю на победу Тайсона Фьюри в этом поединке. Безусловно, я не сбрасываю со счетов Усика. Я знаю, что он может выиграть этот бой. У него очень хорошие шансы. Но я всё равно за Тайсона, и я всё равно хочу, чтобы он победил, чтобы мы провели реванш», — заявил Нганну в интервью Queensberry Promotions.

Напомним, поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.