«Как истинный христианин». Александр Емельяненко опроверг слухи об уходе в ислам

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не принял ислам. Это стало понятно из видео, которое Феникс опубликовал в своём телеграм-канале.

«Храм Иоанна Предтечи. Я как истинный христианин считаю, что должен и обязан помочь восстановлению храма для всех христиан, желающих молиться в нём», – сказал Емельяненко в беседе с президентом Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умаром Кремлёвым о восстановлении храма Иоанна Предтечи в Москве.

42-летний Емельяненко последний бой провёл против известного блогера Евгения Ершова в мае 2023 года в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В этом поединке Александр одержал победу болевым приемом во втором раунде. На его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В начале этого года в СМИ активно обсуждалась информация о том, что Александр Емельяненко сменил веру и принял ислам.