Евлоев: жду встречи с победителем боя Волкановски и Топурии

Мовсар Евлоев, топовый российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, сделал заявление после боя с британцем Арнольдом Алленом.

«Уже скучаю по этому моменту (выходу на арену)! Вернулся в зал, с нетерпением жду встречи с победителем боя Волка и Топурии! Пояс в полулёгком весе — мой», — написал Евлоев в своих социальных сетях.

17 февраля на турнире UFC 298 Александр Волкановски из Австралии сразится с испанцем Илией Топурией. На кону в данном противостоянии будет стоять титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. 21 января на турнире UFC 297 он единогласным решением судей победил Аллена.