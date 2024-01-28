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Евлоев: жду встречи с победителем боя Волкановски и Топурии

Евлоев: жду встречи с победителем боя Волкановски и Топурии
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Мовсар Евлоев, топовый российский боец смешанных единоборств, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, сделал заявление после боя с британцем Арнольдом Алленом.

«Уже скучаю по этому моменту (выходу на арену)! Вернулся в зал, с нетерпением жду встречи с победителем боя Волка и Топурии! Пояс в полулёгком весе — мой», — написал Евлоев в своих социальных сетях.

17 февраля на турнире UFC 298 Александр Волкановски из Австралии сразится с испанцем Илией Топурией. На кону в данном противостоянии будет стоять титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Евлоева в смешанных единоборствах составляет 18-0. 21 января на турнире UFC 297 он единогласным решением судей победил Аллена.

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