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Подвергшийся нападению боксёр Стоцкий отправился на сборы спустя 2 дня после инцидента

Подвергшийся нападению боксёр Стоцкий отправился на сборы спустя 2 дня после инцидента
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Федерация бокса России сообщила, что боксёр Андрей Стоцкий, в которого несколько дней назад стреляли в Челябинске, выписан из больницы и прибыл на тренировочные сборы в Приэльбрусье.

«Андрей Стоцкий не получил серьёзных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье», – информирует пресс-служба Федерации бокса России.

26 января стало известно о том, что в Челябинске во время ночной пробежки в чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого были произведены многочисленные выстрелы. Сообщалось, что 28-летний спортсмен бегал в районе стадиона «Восход» на улице Новороссийской. Там же остановилась машина, из которой вышли несколько человек. У спортсмена с ними возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Оппоненты достали травматическое оружие и около 20 раз выстрелили в Стоцкого, после чего скрылись. Боксёра после инцидента доставили в больницу.

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